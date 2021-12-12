В Сан-Марино "Спутник Лайт" станет бустерной вакциной

Власти республики Сан-Марино, находящейся на территории Апеннин, с 22 декабря начнут прививать людей российской вакциной "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы. Об этом в субботу ТАСС сообщил официальный представитель Института социальной безопасности республики Франко Кавалли, передает Day.Az.

"Первые прививки "Спутником Лайт" в качестве бустерной дозы будут сделаны в Сан-Марино 22 декабря, записались уже почти 300 человек", - указал он.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 23 ноября сообщил, что власти Сан-Марино зарегистрировали однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт". Первые 4 тыс. доз этого препарата поступили в республику позднее в ноябре.

В феврале 2021 года власти Сан-Марино заключили с РФПИ соглашение о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V", что позволило уже к маю не только иммунизировать местное население, насчитывающее чуть более 30 тыс. человек, но и запустить вакцинный туризм. Как отметил Кавалли, на данный момент иностранцам в Сан-Марино сделали 2 342 прививки "Спутником V". Он подчеркнул, что за время вакцинации у привитых российской вакциной "серьезных побочных эффектов не наблюдалось".

Тот факт, что "Спутник V" не одобрен Европейским агентством лекарственных средств, не позволял санмаринцам получить сертификат о вакцинации, который бы признавался в Италии и других европейских странах. В связи с этим итальянские власти давали им отсрочку в необходимости предоставлять справку о прививке. Согласно последнему постановлению Минздрава Италии, всем привитым "Спутником V" для получения ковид-сертификата достаточно получить третью дозу вакцины на основе мРНК, к которым относятся препараты фармпроизводителей Pfizer и Moderna. По словам Кавалли, всего в республике "к настоящему моменту было введено более 5,6 тыс. бустерных доз, речь идет о мРНК-препаратах (Pfizer)".

По заявлению РФПИ, эффективность "Спутника" по результатам изучения показателей привитых в Сан-Марино составила 80% через шесть-восемь месяцев после введения второго компонента. Это выше по сравнению с официально опубликованными данными по эффективности мРНК-вакцин, подчеркнул ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев.