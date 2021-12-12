Онколог предупредил об опасности омикрон-штамма для больных раком

Заражение новым омикрон-штаммом коронавируса представляет опасность для онкологических больных. Об этом предупредил доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра "СМ-клиника" Александр Серяков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он уточнил, что сочетание COVID-19 с раком в 18 процентах случаев приводит к смерти пациента. При этом из тех, кто попал в больницу, каждый пятый оказывался на искусственной вентиляции легких. По словам Серякова, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в девяти регионах России. К такому же выводу пришли зарубежные американские медики. Эксперт также отметил, что в Китае летальность сочетания онкологического заболевания и COVID-19 составила около 40 процентов.

Серяков добавил, что в условиях пандемии рекомендации по лечению онкобольных подстраиваются и корректируются под новые штаммы.