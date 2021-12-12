Оценена эффективность бустерных прививок против "омикрон"

Специалисты Британского агентства по безопасности в сфере здравоохранения заявили, что бустерные прививки могут на 75 процентов повысить эффективность вакцины в борьбе с омикрон-штаммом коронавируса. Об этом пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи провели испытания с участием 581 человека с подтвержденным заражением омикрон-штаммом. Стало известно, что две стандартные прививки вакцинами от AstraZeneca и Pfizer-BioNTech обеспечивают гораздо более низкий уровень защиты от омикрон-штамма, чем от дельта-штамма. С введением третьей дозы эффективность препаратов увеличивается до 70-75 процентов.

Руководитель отделения иммунизации агентства Мэри Рэмсэй заявила, что это предварительные оценки и к ним стоит относиться с осторожностью. Вместе с тем она предположила, что спустя несколько месяцев после второй прививки вакциной против COVID-19 возникает больший риск заразиться омикрон-штаммом, чем "дельтой".

Испытания показали, что "омикрон" в два раза легче передается от человека к человеку, чем "дельта", а люди, которые ранее перенесли COVID-19, более подвержены заражению омикрон-штаммом, чем дельта-штаммом.