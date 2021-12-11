Когда коронавирус потеряет свою патогенность - ответ вирусолога
Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Петр Чумаков считает, что коронавирус должен пройти две фазы эволюции - тогда он потеряет свою патогенность и примет форму сезонных инфекций. Об этом пишет URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Первая фаза - это усиление заразности и болезнетворности. Это связано с тем, что вирус начинает адаптироваться к человеческой популяции и добиваться оптимального режима репликации, потому что среда у человека отличается от среды летучей мыши. Он меняет какие-то компоненты, чтобы максимально приблизиться к условиям в организме человека. Это фаза плохая", - сказал Чумаков.
По его словам, вторая фаза, "хорошая", знаменуется снижением патогенности, происходит это после адаптации вируса. Именно тогда он переходит в привычную форму сезонных инфекций, заключил врач.
Чумаков не исключил, что появление "омикрона" может сигнализировать о наступлении второй "фазы".
"Нам надо две-три недели еще, чтобы понять, в какую сторону развивается ситуация, насколько он вытесняет другие штаммы", - считает специалист.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре