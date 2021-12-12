Названо количество доз Pfizer, необходимое для защиты от "омикрона"

Люди, сделавшие прививку двумя дозами вакцины Pfizer около полугода назад, практически не обладают защитой от штамма COVID-19 омикрон, в то время как вакцинировавшиеся третьей, бустерной прививкой, защищены от вируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в результатах исследования, проведенного в крупнейшем израильском медицинском центре имени Хаима Шибы.

Исследование базировалось на изучении сыворотки работников медцентра, привитых вакциной Pfizer. Испытуемых разделили на две группы по количеству полученных доз препарата. В одной группе оказались работники, вакцированные двумя компонентами Pfizer около полугода назад и имеющие право на третью дозу, но еще не получившие ее; во второй - получившие бустерную дозу.

"Люди, которые получили вторую дозу вакцины пять или шесть месяцев назад, не обладают никакой нейтрализующей способностью против омикрона. Но хорошая новость в том, что после бустерной дозы она возрастает в сотни раз и появляется значительная защита", - говорится в исследовании.

Медики сравнивали способность антител в крови представителей этих двух групп нейтрализовать штаммы омикрон и дельта. Отмечается, что две дозы Pfizer по-прежнему защищают от дельта-варианта. При этом, защитная способность бустерной дозы против омикрона существенно ниже. "Мы еще не знаем, уменьшится ли эта защита со временем, мы проверим это позже, и это то, над чем мы сейчас работаем", - заключили в медцентре.

Ранее ученые из Великобритании выяснили, что бустерные прививки могут на 75 процентов повысить эффективность вакцины в борьбе с омикрон-штаммом коронавируса. Они пришли к выводу, что две стандартные прививки вакцинами от AstraZeneca и Pfizer-BioNTech обеспечивают гораздо более низкий уровень защиты от омикрон-штамма, чем от дельта-штамма. С введением третьей дозы эффективность препаратов увеличивается до 70-75 процентов.