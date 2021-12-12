https://news.day.az/medicine/1414602.html Иммунолог оценил возможность заразиться коронавирусом от вакцинированного человека
Иммунолог оценил возможность заразиться коронавирусом от вакцинированного человека
Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил вероятность стать носителем коронавирусной инфекции будучи вакцинированным, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Невакцинированный человек может и сам заразиться COVID-19, и потом заразить еще десять человек. Вакцинированный тоже может заразиться, но этот риск намного меньше. Он тоже может заразить других людей, но это будет один случай из ста", - сказал он.
По словам специалиста, привитый человек, даже если заболеет COVID-19, не способен создать вокруг себя "заражающее облако".
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