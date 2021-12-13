Самые распространенные и необычные симптомы «омикрона»

Ученые говорят, что обычным симптомом, о котором сообщают люди, которые заболевают новым вариантом COVID "Омикрон", является сухой кашель, сопровождающийся "першением в горле". В то же время у этого штамма есть и довольно необычный симптом - ночная потливость, отмечают специалисты, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Новый штамм коронавируса распространяется намного быстрее, чем предыдущие варианты, хотя до сих пор было зарегистрировано немного случаев госпитализации, пишет британское издание Mirror.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) принимают участие в согласованных усилиях по пониманию варианта "Омикрон", после того как в прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения классифицировала его как "вариант, вызывающий озабоченность", сообщает WalesOnline.

В своем еженедельном отчете о заболеваемости и смертности исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний представили предварительный профиль симптомов препарата "Омикрон".

В отчете говорится, что кашель - самый распространенный симптом, которым страдают 89 процентов инфицированных.

Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний пишут: "Многие из первых зарегистрированных случаев заражения вариантом "Омикрон" оказались легкими, хотя, как и в случае со всеми вариантами, существует задержка между заражением и более тяжелыми исходами. Ожидается, что симптомы будут более легкими у вакцинированных лиц и лиц с предыдущей инфекцией SARS-CoV-2, чем у невакцинированных лиц. Характеристики случаев, описанных в этом отчете, также не могут быть обобщены, потому что результаты расследования могут быть связаны с индивидуальными характеристиками".

Подробная информация в отчете основана на случаях 43 инфекций, вызванных штаммами "Омикрон".

Только у семи процентов субъектов наблюдалась "бессимптомная" инфекция или "неизвестные" симптомы, при этом 93 процента случаев были признаны симптоматическими.

"Даже если большинство инфекций протекает в легкой форме, вариант с высокой степенью передачи может привести к достаточному количеству случаев, чтобы перегрузить системы здравоохранения", - пишут авторы в другом месте своего отчета.

В докладе в качестве трех наиболее распространенных симптомов "Омикрона" указаны кашель (89 процентов), усталость (65 процентов) и заложенность носа или насморк (59 процентов).

Одышка (16 процентов), диарея (11 процентов) и потеря вкуса или запаха (восемь процентов) - все это указано в конце списка CDC.

В то же время, как пишет Mirror, вариант "Омикрон" имеет одну особенность, которая отличает его от других штаммов, поскольку его носители страдают ночной потливостью, при которой ночная одежда и постельное белье промокают насквозь.

На брифинге, организованном Министерством здравоохранения ЮАР, врач-терапевт Унбен Пиллэй перечислил симптомы, о которых сообщают пациенты с "Омикроном", сообщает ChronicleLive. Врач сказал, что он также принимает пациентов с вариантом с сухим кашлем, лихорадкой, утомляемостью и "сильными болями в теле". Он предположил, что вакцинированные люди, как правило, чувствуют себя "намного лучше".