Названы препараты, приводящие к инсульту после COVID-19

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что самостоятельная профилактика возможного образования тромбов после COVID-19 может привести к инсультам. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на URA.RU.

Иммунолог подчеркнула, что после перенесенного коронавируса нельзя достаточно длительно употреблять кроворазжижающие препараты. Это можно делать только в том случае, если пациент госпитализирован и находится в стационаре, а врач выявил у него осложнения и назначил ему необходимые лекарства.

"Ибо у нас сейчас творится такое мракобесие - все подряд длительно пьют антикоагулянты (препятствуют чрезмерному образованию тромбов) и получают на этом фоне осложнения в виде геморрагических инсультов (кровоизлияние в мозг)", - заявила Ярцева.

По словам главного профилактолога УрФО, доктора медицинских наук Сергея Токарева, россияне стали достаточно часто и беспорядочно употреблять антикоагулянты перед вакцинацией.