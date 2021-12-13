Пульмонолог объяснил легкое течение коронавируса при омикрон-штамме

Пульмонолог Сергей Пурясев в интервью LIFE рассказал, почему люди с ослабленным иммунитетом смогут легче переносить омикрон-штамм коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на moslenta.ru.

По его словам, данный тип вируса долго развивался у больных, которые страдают иммунодефицитом, ВИЧ-инфицированных. В частности, в ЮАР. Врач предполагает, что именно из-за большого количества людей с ослабленным иммунитетом этот штамм переносится легко.

"Когда сильный ответ организма на что-либо, на любую инфекцию, - это не всегда хорошо, потому что организм может сам себя убить. Так это и бывает при пневмококковых инфекциях, когда гибнет молодежь 30-летняя, а старики 60-летние в виде чиха это переносят. А почему? Иммунный ответ бешеный у молодого, он совершенно неадекватный: там, где можно было только погрозить пальчиком, он бьет, как из пушки по воробьям", - рассказал пульмонолог.