Найден способ снизить смертность от коронавируса

Медики Института физико-химических исследований в Японии нашли связь между генетикой и смертностью от коронавируса. Результаты научной работы приводятся в Japan Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Объектом изучения исследователей стала молекула HLA-A24, которая есть примерно у 60 процентов японцев и 10-20 процентов европейцев.

Ученые заявили, что содержащийся в ней компонент QYI может предупреждать иммунитет о наличии инородного элемента (вируса) в организме. Это, в свою очередь, помогает лучше справляться с заболеванием.

Эксперты считают, что подобный способ защиты действует и в случае других коронавирусных инфекций. По мнению специалистов, эти данные можно использовать при создании лекарств, вакцин от COVID-19, чтобы снизить распространение инфекции и смертность от нее. Исследование может помочь в разработке совершенно нового препарата против рака и заболеваний крови.