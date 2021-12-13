Раскрыта схема полной защиты от COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн в беседе с Ura.ru раскрыл схему полной защиты от коронавирусной инфекции, передает Day.Az. По его словам, этого можно добиться путем введения инъекции и применения назальной вакцины.

"При интерназальном применении образуются в большом количестве иммуноглобулины А. При введении вакцины инъекцией этого не происходит. Иммуноглобулины А защищают слизистую оболочку, поэтому вирус не может проникнуть в организм. А внутри после вакцинации у нас больше всего образуется иммуноглобулинов G (антитела). И если вы введете обе вакцины, то получите много иммуноглобулинов A и G. Но пока нет решения о двойной вакцинации", - рассказал медик.

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, в свою очередь, заявил, что главным преимуществом применения назальной вакцинации совместно с инъекционной является возможность перестать являться носителем COVID-19. Он добавил, что это поможет тем, что в таком случае защита организма, предположительно, должна стать максимальной.