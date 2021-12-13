Названо достаточное для защиты от омикрон-штамма количество антител

Для защиты от омикрон-штамма коронавируса россиянам необходимо иметь как минимум 300 BAU/мл. Такое количество антител счел достаточным в разговоре с "Москвой 24" иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он пояснил, что бесконечно повышать уровень иммунитета не нужно.

Если в организме выработалось 50, 60, даже 100 BAU/мл, это свидетельствует о низкой степени защиты. При таких показателях антитела есть, однако их слишком мало, заметил иммунолог.

По мнению Крючкова, повторную вакцинацию следует делать каждые полгода, так как со временем иммунитет снижается, человек становится более уязвимым перед коронавирусом.

Он прогнозирует, что всплеск заболеваемости новой разновидностью COVID-19 придется на конец января 2022 года.