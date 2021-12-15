https://news.day.az/medicine/1415538.html Врач рассказала, что COVID-19 ускоряет старение
Врач рассказала, что COVID-19 ускоряет старение
Коронавирус способен провоцировать старение организма, об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на общем собрании РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"COVID-19 провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройкам при старении. Эти изменения на первых этапах потенциально обратимы и могут быть скорректированы", - объяснила Скворцова.
По ее словам, в связи с этим обстоятельством, специалистам нужно пересмотреть методологию проведения восстановительного лечения переболевших коронавирусом.
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