Врач рассказала, что COVID-19 ускоряет старение

Коронавирус способен провоцировать старение организма, об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на общем собрании РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"COVID-19 провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройкам при старении. Эти изменения на первых этапах потенциально обратимы и могут быть скорректированы", - объяснила Скворцова.

По ее словам, в связи с этим обстоятельством, специалистам нужно пересмотреть методологию проведения восстановительного лечения переболевших коронавирусом.