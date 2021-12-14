Стало известно, какая вакцина может быть эффективна против омикрон-штамма

Вакцина от коронавируса "КовиВак" Центра им. Чумакова должна быть эффективна против омикрон-штамма коронавируса, модифицировать вакцину не нужно. Об этом "Интерфаксу" сообщил директор ФНЦ исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов, передает Day.Az.

"Вакцина должна быть априори эффективна, поскольку представляет собой комплекс антигенов, полностью входящих в состав (вируса - ИФ). А изменения в "омикроне" при всей значительности вряд ли будут кардинальными. Мы не ожидаем необходимости (изменять вакцину - ИФ)", - отметил Ишмухаметов.

Он уточнил, что пока исследования эффективности вакцины не проводились.

По словам директора центра, "омикрон не будет постоянным штаммом, он, вероятнее всего, быстро эволюционирует дальше, а вести прошлую войну смысла нет".