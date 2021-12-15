Вирусолог назвал предвестника окончания пандемии

Штамм COVID-19 омикрон может являться предвестником окончания пандемии коронавируса. К такому мнению пришел вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков в эфире телеканала "Россия-24", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, при омикроне заболевание протекает в более легкой форме даже у невакцинированных больных.

"Омикрон менее болезнетворный, он дает более мягкое течение, даже у больных, которые не вакцинированы, в целом, протекает более мягко", - считает специалист.

По мнению Чумакова, причина кроется в том, что этот штамм прошел определенную аттенуацию - ослабление вируса. Он отметил, что в ближайшее время рост заболеваемости из-за омикрона может значительно усилиться, однако тяжесть заболевания будет сходить на нет.