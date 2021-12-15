Ученые выяснили, как коронавирус повреждает сосуды

Молекулярные биологи определили, как именно из-за коронавируса нового типа нарушается работа сигнальных молекул в барьерных клетках сосудов. Из-за этого SARS-CoV-2 вызывает кровотечения и проникает из легких в другие части организма человека. Свои выводы ученые опубликовали на bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обнаружили, что коронавирус может проникать в барьерные клетки сосудов и нарушать работу клеточных сигналов, отвечающих за целостность кровеносной системы. Это открытие - первый шаг к созданию способа лечения, направленного на подавление последствий проникновения коронавирусной инфекции в разные органы тела", - пишут исследователи.

Биологи под руководством Скотта Биринга из Калифорнийского университета в Беркли изучили, как клетки кровеносных сосудов взаимодействуют с частицами коронавируса нового типа. Благодаря эому ученые выяснили, по какому механизму SARS-CoV-2 попадает из легких в кровеносные сосуды и открыли возможный путь его проникновения в другие органы.

Изначально ученых интересовало, с какими клеточными сигнальными молекулами могут взаимодействовать белки оболочки коронавируса. Для ответа на этот вопрос ученые подготовили набор фрагментов S-белка SARS-CoV-2 и проследили, как их добавление в культуры клеток человека меняло их поведение.

"Утечка" вируса из легких

Опыты показали, что ключевая часть S-белка - рецептор-связывающий домен или RBD - не только отвечала за проникновение вируса в клетки легких, но и особым образом меняла работу двух типов сигнальных молекул, белков-интегринов и вещества TGF-бета, в клетках кровеносных сосудов. Это открытие побудило биологов детально изучить, как RBD и S-белок коронавируса взаимодействовали с образцами полноценных кровеносных сосудов.

Опыты неожиданно показали, что перемены в работе интегринов и TGF-бета сделали стенки сосудов более проницаемыми для крови, даже когда ученые просто вводили S-белок в питательную среду, где находились фрагменты сосудов. Получив подобные результаты, биологи проследили за действием S-белка на капилляры в носу подопытных мышей.

Оказалось, что введение больших количеств фрагментов оболочки SARS-CoV-2 в носоглотку грызунов действительно провоцировало у них кровотечение. Причем во многих случаях оно возникало не только в легких и органах дыхания, но и в других органах, в том числе в селезенке и в кишечнике. Это говорит о том, что S-белок проник внутрь кровотока и распространился по всему организму мышей.

Ученые надеются, что дальнейшее изучение взаимодействий белков коронавируса, интегринов и TGF-бета поможет понять, как можно предотвратить появление повреждений стенок сосудов при заражении COVID-19 и как защитить пациентов от проникновения вируса во все остальные ткани тела помимо легких.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.