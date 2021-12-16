Психиатр рассказал о лечении постковидного синдрома

Важно не только лечить симптомы постковидного синдрома, но и восстанавливать нервные клетки, рассказал "Ленте.ру" врач-психиатр, главный врач клиники "Нейро-пси" Владимир Каторгин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Каторгина, постковидный синдром лечится, и его необходимо лечить, чтобы не допустить перехода в более тяжелый уровень расстройств. "Вопрос в том, как это лечить, как правильно диагностировать и не сделать гипердиагностики - не пролечить депрессию, которой нет", - отметил психиатр.

Доказано, что COVID-19 поражает окружающие нейроны клетки, так называемую глиальную ткань, которая расположена в нервной системе и преобладает в головном мозге, рассказал врач, поэтому лечение должно быть направлено не только на устранение симптомов при помощи антидепрессантов и противотревожных препаратов, но и на причину, а именно восстановление глиальной ткани на молекулярном уровне.

"Вопрос о том, что нервные клетки не восстанавливаются уже неактуален, конечно, они восстанавливаются, генез идет очень медленно, и им нужно помогать, чтоб они пошли по тому уровню, по которому привыкли идти, а не по тому, который задает им вирус. Сейчас разработаны приличные постковидные схемы психиатрами и неврологами совместно, и они дают эффект, да, небыстрый, в психиатрии ничего не бывает быстрого, но эффект есть", - рассказал Каторгин.

Поэтому при постковидных симптомах врач посоветовал незамедлительно обращаться к врачам-неврологам и психиатрам, так как чем раньше начать лечение, тем оно будет эффективнее.