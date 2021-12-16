Вирусолог заявил об искусственном происхождении омикрон-штамма коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса, который сейчас распространяется по миру, может быть искусственно создан. Об этом заявил директор центра Глобальной вирусологической сети, советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков в эфире "Радио России", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чумаков высказал мнение, что новый штамм специально создали "супер ослабленным". В цепочке ДНК южноафриканского штамма вирусолог увидел набор мутаций, характерных для других штаммов.

"Это англичане решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире", - рассказал Чумаков.

По его словам, в омикроне собраны все мутации предшествующих штаммов, при этом в нем присутствует "вставочка из трех аминокислот", характерных для сезона коронавируса. Ученый заявил, что эта деталь не могла возникнуть в новом штамме при естественном происхождении.