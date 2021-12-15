Врач перечислил неочевидные причины насморка

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" перечислил неочевидные причины возникновения заложенности носа. В этот список доктор включил аллергию на некоторые медикаменты, повышенную кислотность, а также сниженную функцию щитовидной железы и употребление алкоголя, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Медик отметил, что люди привыкли связывать насморк с вирусными заболеваниями. Однако самой частой причиной хронической заложенности носа является аллергия. Мясников подчеркнул, что аллергическим ринитом страдает каждый десятый человек.

Кроме того, хронический насморк может возникнуть на фоне приема таблеток - гормональных, обезболивающих и антидепрессантов. "У нас каждый второй - гипертоник, и мы все принимаем лекарства. <...> Сейчас стало модно и доступно принимать препараты для лечения эректильной дисфункции мужчин. "Голубые таблетки" - классическая причина заложенности носа", - добавил Мясников.

Среди других причин врач также выделил назальные капли. По его словам, они могут не только не справиться с насморком, но и привести к возникновению осложнений. Кроме того, добавил Мясников, каждый десятый рискует подхватить насморк при употреблении даже малой дозы алкоголя.