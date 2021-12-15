Размножение штамма омикрон в бронхах в 70 раз опережает дельту

Штамм COVID-19 "омикрон" в 70 раз быстрее размножается в бронхах и инфицирует легкие человека, чем первоначальный вариант коронавируса и штамм "дельта". Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных сотрудниками медицинского факультета Университета Гонконга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вариант SARS-CoV-2 "омикрон" инфицирует и размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем штамм "дельта" и исходный вариант SARS-CoV-2, что объясняет способность "омикрона" передаваться от человека к человеку быстрее ранних вариантов", - говорится в статье, опубликованной на сайте университета.

В то же время специалисты отмечают, что при заражении штаммом "омикрон" инфекционное поражение легких значительно ниже, чем при заболевании исходным вариантом вируса или штаммом "дельта". Это может свидетельствовать о более легкой форме протекания болезни при "омикроне".