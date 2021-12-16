"Омикрон" проник в переносчиков чумы

В результате "серьезного мутационного сдвига" новый штамм коронавируса "омикрон" стал способен проникать в организм грызунов, которые являются переносчиками чумы. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие свое исследование на сайте bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

COVID-19 обладает белками-шипами для связи с рецепторами ACE2 на клеточной мембране. Именно так вирус проникает в клетку. "В отличие от других органических соединений, "омикрон", похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов", - сказано в результатах исследования.

В истории человечества главными переносчиками чумы являлись грызуны, живущие в дикой природе, в окрестностях городов и других мест скопления людей.

По версии ученых, чумная палочка проникла впервые в Европу и на Ближний Восток в результате климатических миграций грызунов из степей Монголии и Китая.