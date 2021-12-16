В России доказали эффективность переливания плазмы для борьбы с COVID

Более 30-ти тысяч россиян, переболевших ковидом, вышли на борьбу с вирусом. Медикам они отдают, без преувеличения, самое ценное, что у них есть, - а именно плазму с антителами, в которой сейчас очень нуждаются тысячи пациентов по всей стране. Такое переливание уже предотвратило множество смертей, и сейчас этот метод набирает обороты, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Я много лет уже сдаю кровь и стремлюсь стать почетным донором", - говорит один из сдавших плазму с антителами.

Кровь проходит через специальный аппарат. Внутри - центрифуга, которая и отделяет плазму. Весь процесс занимает 30-40 минут

Здесь плазму разделяют на дозы и экстренно замораживают - за 35 минут до минус 50 градусов. В этот же день плазму перевозят в хранилище вот в таких контейнерах. Внутри - контрольный измерительный прибор, чтобы следить за соблюдением температурного режима.

Антиковидная плазма - лекарство для тех, кто сейчас болен коронавирусом. Об эффективности этой методики медики из разных стран написали более тысячи трёхсот научных статей.

"Если организм сам не справляется, то, соответственно, перелив такой плазмы донорской, которая содержит антитела, может помочь реально человеку. У нас были такие пациенты, которые прошли через переливание. С их слов, им становилось значительно лучше", - говорит врач анестезиолог-реаниматолог, врач-трансфузиолог, врач высшей категории Ирина Белева.

Донором может стать любой человек с антителами, которые формируются как после болезни, так и после вакцинации.

"Особой подготовки не требуется. Единственное, конечно, - это не употреблять алкоголь, вести здоровый образ жизни - это для всех периодов подходит, а именно перед сдачей крови ограничивать жирное, копченое и непосредственно в день сдачи крови плотно не завтракать", - говорит главный врач Волгоградского областного центра крови Павел Коновалов.

За полтора года донорами стали 30 тысяч человек. Причем каждый пятый (20%) пришёл в пункт переливания повторно. Есть и 75 рекордсменов. Они сдали плазму как минимум 10 раз.

"Уже больше 50 раз сдаю кровь. Помогаю простым людям, которые в этом нуждаются", - говорит донор Сергей Соколов.

Донорская плазма в полтора раза быстрее блокирует распространение вируса в организме пациентов. Заготавливать жидкость с клетками крови первыми начали московские врачи. В запасе уже больше двадцати трёх тонн.

"Переливание плазмы с антителами к коронавирусу проводится больным со средней тяжестью течения заболевания. При своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в 2 раза", - сообщили в Минздраве.

Плазму с антителами используют и для производства лекарства против коронавирусной инфекции. Это первый в мире такой препарат. Его зарегистрировали в апреле, а в сентябре прошла уже третья стадия клинических исследований.