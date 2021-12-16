Ученые выяснили, с чем связано появление мигреней

Ученые выяснили, что появление мигреней во взрослом возрасте может быть связано с уровнем гормонов в утробе перед рождением. Соответствующая статья опубликована в журнале Frontiers in Pain Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, выяснилось, что за мигрень у мужчин и женщин отвечают разные гены. "Мы впервые показали, что женщины с братом-близнецом имеют большее высокий риск развития мигреней, чем женщины с сестрой-близнецом. Исходя из этого можно заключить, что именно пренатальные факторы, связанные с уровнем внутриутробных гормонов, могут способствовать появлению мигреней, - говорит Морган Фицджеральд из Калифорнийского университета в Сан-Диего. - Кроме того, мы также первые показали, что генетические факторы, связанные с мигренями, могут быть разными у мужчин и женщин".

Исследователи изучили данные 51 872 человек, которые участвовали в предыдущих исследованиях Шведского реестра близнецов. Именно использование для исследования близнецов позволило нивелировать влияние генов, и выделить роль пренатальных условий. Однако в исследовании не хватает данных о том, в каком возрасте у людей начались первые приступы, и в следующих работах авторы планируют это исправить.

Мигрень - это форма головной боли, которая, как правило, проявляется приступами. Они могут быть очень сильными и длиться до нескольких дней. Исследователи надеются, что их результаты позволят более эффективно и целенаправленно лечить это заболевание, природа которого ученым до сих пор не ясна.