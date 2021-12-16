Врач назвала ошибки при лечении насморка

При лечении насморка опасно увлекаться сосудосуживающими препаратами из-за риска развития медикаментозного ринита, сообщают "Известия" со ссылкой на заведующую отоларингологическим отделением Ступинской больницы Ирину Лукину, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"При самолечении нельзя чрезмерно увлекаться сосудосуживающими препаратами. Ими можно пользоваться не более 5-7 дней, так как в противном случае может возникнуть медикаментозный ринит", - сказала врач.

Лукина также советует с осторожностью относиться к народным методам лечения насморка вроде прогревания носа солью, это может лишь осложнить течение болезни.

В случае если самостоятельное лечение не помогает, следует обратиться к врачу, подчеркнула она.