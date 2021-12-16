Врач объяснил причину заражения COVID-19 при клеточном иммунитете

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель сообщества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что ученые во всем мире до сих пор не пришли к единому мнению, какой уровень Т-клеточного иммунитета, образовавшегося после вакцинации или болезни, является 100% гарантией защиты от новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Тесты на Т-клеточный иммунитет выполняют в ряде федеральных и частных диагностических центров, однако до сих пор нет конкретных количественных норм, которые гарантировали бы нам стопроцентную защиту от коронавируса. Таких данных нет ни в одной стране", - утверждает врач.

Он добавил, что T-клеточный иммунитет может помочь в борьбе со штаммом "омикрон".