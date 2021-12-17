Врач раскрыл способы избавиться от сильной головной боли

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, какие средства могут помочь избавиться от сильной головной боли - мигрени. Наиболее эффективные способы он раскрыл в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Беленков посоветовал всем, кто страдает от частых приступов мигрени, в первую очередь избегать провоцирующих факторов. "Вы должны просто прикинуть, что же вызывает приступ мигрени и постараться как-то избегать этой ситуации по возможности", - заявил специалист.

Врач отметил, что при сильной головной боли, помимо лекарств, могут помочь акупунктура и массаж головы. Еще один способ, как уточнил Беленков, заключается в использовании дома ароматических средств, например, масел с пижмой и белокопытником. "Это растительные средства, которые в какой-то степени облегчают состояние", - подчеркнул он.