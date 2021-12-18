Ученые обнаружили «супериммунитет» у заболевших коронавирусом после прививки

Ученые Орегонского университета здравоохранения и науки в США оценили иммунитет у людей, которые заразились коронавирусом после вакцинации. Об этом сообщает издание Medical Xpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе наблюдений эксперты выявили "супериммунитет".

"Наше исследование показывает, что люди, которые были вакцинированы, а затем подверглись прорывной инфекции, обладают супериммунитетом", - уточнил соавтор работы, доцент кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии Медицинской школы учреждения Фикаду Тафессе.

Специалисты обнаружили, что антитела, которые измерялись в образцах крови в случаях прорыва, оказались одновременно более обильными и гораздо более эффективными. В частности, подобный "супериммунитет" мог быть на 1000% эффективнее, чем антитела, появившиеся через 2 недели после второй прививки Pfizer, подчеркнули исследователи.

Наблюдения осуществлялись на варианте коронавирусной инфекции "дельта".

"Мы специально не изучали вариант "омикрон", но, основываясь на результатах этого исследования, мы ожидаем, что прорывные инфекции, вызванные им, повлекут столь же сильный иммунный ответ среди вакцинированных людей", - отметил Тафесс.

Эксперты уверены, что при каждом воздействии вируса с привитым человеком, иммунный ответ начинает усиливаться.

Одновременно с этим ученые предупредили, что их открытие не говорит о приближении завершения пандемии.