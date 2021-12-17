Появление "омикрон" связали с испытанием лекарств от коронавируса

Мутации, из-за которых появился омикрон-штамм коронавируса, могли произойти в результате испытания лекарств от других штаммов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российской академии наук Александра Сергеева, передает Day.Az.

По его словам, большое количество мутаций в новом штамме может быть связано с тем, что вирус, столкнувшись с испытаниями лекарства от дельта-штамма, мог начать активно изменяться, чтобы выжить.