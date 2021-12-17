https://news.day.az/medicine/1416847.html Появление "омикрон" связали с испытанием лекарств от коронавируса
Появление "омикрон" связали с испытанием лекарств от коронавируса
Мутации, из-за которых появился омикрон-штамм коронавируса, могли произойти в результате испытания лекарств от других штаммов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российской академии наук Александра Сергеева, передает Day.Az.
По его словам, большое количество мутаций в новом штамме может быть связано с тем, что вирус, столкнувшись с испытаниями лекарства от дельта-штамма, мог начать активно изменяться, чтобы выжить.
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