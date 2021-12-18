Врач рассказал, как победить слезоточивость на морозе

Офтальмолог Дмитрий Дементьев назвал причины слезотечения на морозе и рассказал, как с этим бороться. Врач выступил в программе "О самом главном" на телеканале "Россия--1", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист отметил, что повышенное слезотечение - защитная реакция организма. То же самое происходит при сильном ветре или нахождении на под яркими солнечными лучами. Особенно трудно в таких ситуациях пожилым людям - с возрастом нижнее веко опускается, смещается слезная точка, в результате слеза не омывает глаз должным образом и покидает его. В этом случае врач рекомендовал операцию, если слезоточивость беспокоит слишком сильно.

Всем остальным, страдающим от слезоточивости, врач посоветовал принимать Омегу-3 и витамин С - так называемый синдром сухого глаза часто бывает при дефиците витаминов. При необходимости стоит принимать сосудосужающие капли для глаз или антигистаминные препараты.

"У некоторых людей аллергический конъюнктивит могут вызывать холод и яркое солнце", - заключил Дементьев.