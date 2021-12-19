Медики сравнили опасность омикрон-штамма и варианта дельта

В Южно-Африканской Республике (ЮАР), где распространился омикрон-штамм коронавируса, фиксируется снижение уровня госпитализации за последние дни. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава ведомства Джо Фаахла заявил, что по итогам второй недели четвертой волны COVID-19 в стране госпитализированы были только 1,7 процента инфицированных. При этом во время третьей волны, когда в ЮАР доминировал дельта-штамм, госпитализация по прошествии двух недель понадобилась 19 процентам зараженных.

Согласно предварительным данным южноафриканских медиков, омикрон-штамм переносится легче, чем вариант дельта, однако распространяется быстрее. В министерстве отметили, во вторую неделю новой волны в ЮАР фиксировали более 20 тысяч заражений в день, а при дельта-штамме - 4,4 тысячи.