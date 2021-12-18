Биолог рассказала о причинах мутаций "омикрона"

Штамм коронавируса "омикрон" мог мутировать в результате нескольких передач вируса от человека к мышам и обратно. Такое мнение выразила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, биолог прокомментировала статью специалистов Вашингтонского университета о новых особенностях "омикрона".

"В результате того, что S-белок коронавируса лучше приспособился к рецептору мышей, он стал лучше подходить и к человеческому", - отметила Баранова.

По ее словам, ученые из Вашингтона показали, насколько плотно прилегает у штамма "омикрон" RBD-домен S-белка к ACE2-рецептору у человека, что является началом входа коронавируса в организм. В общей сложности в статье говорится о 15 таких мутациях.

При этом она выразила сомнения относительно версии, что штамм "омикрон" мог появиться в результате воздействия лекарств для лечения инфекции, вызываемой штаммом "дельта".

"Этот сценарий маловероятный. Мутагенез - это случайная вещь", - добавила Баранова.