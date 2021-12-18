Штамм омикрон: названы симптомы и сроки их появления

Новый штамм Омикрон быстро распространяется по всему миру. По данным ВОЗ, его симптомы могут проявиться через 3-14 дней после заражения. Однако, в среднем это занимает пять-шесть дней, сообщает издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Большинство симптомов Омикрона совпадают с симптомами обычной простуды.

Профессор Тим Спектор сказал, что у большинства заболевших Омикроном не бывает классических симптомов - таких как пропажа обоняния и вкуса.

"Такие вещи, как температура, кашель и потеря обоняния, сейчас составляют меньшинство симптомов, которые мы наблюдаем", - заявил он.

Однако, существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки Омикрона:

зуд в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

иногда даже ночная потливость.

Отмечается, что люди могут болеть бессимптомно, но они могут заразить других примерно за два дня до появления симптомов и в течение 10 дней после этого. Поэтому людей просят изолироваться, если у них положительный тест, даже если у них нет симптомов.