Диетолог назвала влияющие на уровень антител к коронавирусу вещества
Диетолог, иммунолог Марина Аплетаева предупредила, что дефицит белка в рационе негативно сказывается на уровне антител к коронавирусу. Об этом сообщают "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По ее словам, для поддержания иммунитета необходимы белки и витамины. Специалист пояснила, что антитела - это молекулы, которые состоят из фрагментов аминокислот.
"Антитела - это белковые молекулы, это белок, состоящий из фрагментов аминокислот. <...> Как минимум, три аминокислоты незаменимые, которые необходимы для синтеза антител", - рассказала Аплетаева.
Она добавила, что для поддержания иммунитета организма в тонусе необходимы витамины D и С, а также три незаменимые кислоты. Они содержатся в белковых продуктах - мясе, твороге, яйцах и рыбе.
Врач отметила, что о дефиците белка в организме могут сигнализировать быстрая утомляемость и плохое настроение.
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