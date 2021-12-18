Диетолог назвала влияющие на уровень антител к коронавирусу вещества

Диетолог, иммунолог Марина Аплетаева предупредила, что дефицит белка в рационе негативно сказывается на уровне антител к коронавирусу. Об этом сообщают "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, для поддержания иммунитета необходимы белки и витамины. Специалист пояснила, что антитела - это молекулы, которые состоят из фрагментов аминокислот.

"Антитела - это белковые молекулы, это белок, состоящий из фрагментов аминокислот. <...> Как минимум, три аминокислоты незаменимые, которые необходимы для синтеза антител", - рассказала Аплетаева.

Она добавила, что для поддержания иммунитета организма в тонусе необходимы витамины D и С, а также три незаменимые кислоты. Они содержатся в белковых продуктах - мясе, твороге, яйцах и рыбе.

Врач отметила, что о дефиците белка в организме могут сигнализировать быстрая утомляемость и плохое настроение.