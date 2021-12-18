Ученые обнаружили необычные симптомы штамма «омикрон»

Британские ученые из ZOE COVID Study с помощью информации полученной из своего приложения выяснили ряд симптомов, которые указывают на заражение штаммом "омикрон" COVID-19. Об этом сообщает Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным исследователей, среди заболевших "омикроном" часто встречаются следующие симптомы: насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание и першение в горле.

Кроме этого, в публикации упоминается и один редкий для нового штамма симптом - потеря аппетита.

Ведущий научный сотрудник ZOE Covid Study Тим Спектор утверждает, что к Рождеству "омикрон" будет доминирующим на территории Великобритании. По словам ученого, заболеваемость новым штаммом COVID-19 будет значительно выше показателей всех предыдущих вариантов коронавируса.