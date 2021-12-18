Назван еще один симптом омикрон-штамма

Потеря аппетита может являться одним из симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в субботу сообщила британская газета Daily Express со ссылкой на исследование специалистов медицинской компании ZOE и аналитиков Королевского колледжа Лондона,передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

К наиболее распространенным симптомам заражения омикрон-штаммом эксперты отнесли насморк, головную боль, утомляемость, чихание и боль в горле. Как подчеркнули исследователи, на повышенную температуру тела, кашель и потерю обоняния, которые "считаются классическими симптомами коронавируса", жаловались лишь 50% инфицированных новой разновидностью. К необычным симптомам ученые также причислили когнитивную дисфункцию, которая часто возникает у заразившихся "омикроном".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность" ВОЗ. Новый штамм обнаружен уже примерно в 80 странах, в РФ "омикрон" выявлен у 25 человек.

В Великобритании обнаружено 24,9 тыс. случаев заражения омикрон-штаммом, причем 10 тыс. из них - за последние сутки. Также известно об одном летальном исходе после заражения этой разновидностью коронавируса. На фоне быстрого распространения нового штамма в королевстве на протяжении последних трех дней устанавливаются антирекорды заболеваемости COVID-19. В пятницу число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории страны составило 93 045. За последние семь дней было подтверждено более 477 тыс. случаев - почти на 40% больше, чем в течение предыдущего семидневного периода.