Раскрыта неожиданная польза незрелых бананов для здоровья

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Алена Поташева на своей странице в Facebook раскрыла неожиданные положительные свойства незрелых бананов. По ее словам, они являются значительно полезнее спелых и хорошо влияют на пищеварительную систему, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Зеленые незрелые бананы для пищеварительной системы гораздо полезнее спелых. Ценной клетчатки там больше, а сахаров, вызывающих вздутие, меньше. Плюс лейкоцианидин, который способствует развитию слизистой оболочки желудка и уменьшает чувство изжоги", - рассказала эксперт.

Тем, кого изжога не беспокоит, она посоветовала употреблять спелые бананы, которые богаты различными углеводами. Также она назвала фрукт идеальным перекусом для спортсменов и отметила, что в нем содержится отличная порция биогенных аминов, которые помогают улучшить настроение и здоровье. Наконец, специалист опровергла общепринятое мнение о том, что бананы нельзя есть на ужин, однако посоветовала воздержаться от их употребления в пищу перед сном.