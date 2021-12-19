Названы необходимые зимой витамины

Нутрициолог Алена Степанова рассказала, каким образом можно укрепить организм во время зимних холодов. В интервью телеканалу "Звезда" врач также порекомендовала, как лучше выстроить рацион в этот период, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Степанова призвала россиян гулять при дневном свете, поскольку такие походы способствуют выработке гормона сна -мелатонина. По ее мнению, следует выходить на улицу, "несмотря на то, что холодно и слякотно порой". Врач также назвала витамины, необходимые для организма человека зимой. К ним она отнесла витамины C и D, которые лучше принимать в профилактических объемах.

"Не следует заниматься самолечением, потому что есть противопоказания. У любых витаминов есть свои формы, свои дозировки", - предупредила специалист.

В зимние холода врач также посоветовала следить за разнообразием рациона. По ее мнению, важно "не переусердствовать с тортиками, пирожными".