Физиотерапевт объяснил потерю аппетита при заражении омикроном

Потеря аппетита при заражении омикрон-штаммом коронавируса связана с высокой температурой, заявил врач-физиотерапевт Семен Гальперин, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он уточнил, что все простудные заболевания имеют похожую "клинику". "Ну естественно повышение температуры влияет на аппетит. При болезненном состоянии человеку меньше хочется есть", - объяснил эксперт.

По словам Гальперина, омикрон пока изучен мало. Поэтому заявления биологов и медиков о специфичности его симптомов можно считать гипотезами. Врач считает, что выводы о нем ученые смогут сделать только через несколько лет.