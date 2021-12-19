https://news.day.az/medicine/1417392.html Физиотерапевт объяснил потерю аппетита при заражении омикроном
Физиотерапевт объяснил потерю аппетита при заражении омикроном
Потеря аппетита при заражении омикрон-штаммом коронавируса связана с высокой температурой, заявил врач-физиотерапевт Семен Гальперин, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Он уточнил, что все простудные заболевания имеют похожую "клинику". "Ну естественно повышение температуры влияет на аппетит. При болезненном состоянии человеку меньше хочется есть", - объяснил эксперт.
По словам Гальперина, омикрон пока изучен мало. Поэтому заявления биологов и медиков о специфичности его симптомов можно считать гипотезами. Врач считает, что выводы о нем ученые смогут сделать только через несколько лет.
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