Врач объяснил быстрое исчезновение антител к коронавирусу

Иммунолог Николай Крючков объяснил, почему антитела к коронавирусу могут быстро исчезать. В интервью "Вечерней Москве" он назвал четыре фактора, которые сокращают этот показатель, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач заявил, что возраст от 55 лет, наличие хронических заболеваний, особенности врожденного иммунитета и прием лекарств-иммуносупрессоров ускоряют исчезновение антител к COVID-19 после вакцинации или перенесенного заболевания. По его словам, у некоторых пациентов недостаточно формируется иммунитет к инфекции.

"По весенним исследованиям получалось, что у десяти процентов переболевших антитела не вырабатываются в нужном количестве. А еще у 25 процентов они уходят через три-четыре месяца на уровни, которые не определяются тест-системами", - подчеркнул Крючков.

Кроме того, чем старше человек, тем слабее у него вырабатываются антитела к коронавирусу. Тяжелые хронические заболевания способны привести к иммунодефициту, отметил Крючков. Также прием препаратов-иммуносупрессоров отражается на уровне антител.