Вирусолог рассказал, для кого "омикрон" наиболее опасен

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков заявил, что непривившиеся и непереболевшие люди могут перенести заболевание штаммом коронавируса "омикрон" в тяжелой форме, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"У нас уже огромный объем людей, которые и переболели, и вакцинировались. Для этой группы людей "омикрон" будет легкой историей. Как апдейт", - добавил он в разговоре с Ura.ru.

Вирусолог отметил, что каждой новой мутации все сложнее становится атаковать людей, которые еще не переболели коронавирусом.

"Они каким-то образом два года смогли находиться в иммунологическом буфере, видимо, из переболевших людей, которые за счет собственного иммунитета обеспечили им такую неприкосновенность", - объяснил он.

Напомним, что "омикрон" был выявлен уже в 89 странах мира.