Вирусолог оценил теорию об искусственном происхождении омикрон-штамма

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов в эфире программы "Своя правда" на НТВ оценил теорию об искусственном происхождении омикрон-штамма коронавируса. Выпуск доступен на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению Горелова, теория искусственного происхождения вируса - это тот магнит, к которому постоянно возвращается человеческая мысль, когда появляется новый вариант. Эпидемиолог отметил, что сегодня невозможно ни доказать, ни опровергнуть эту версию современными методами, которыми обладает наука.

Специалист заявил, что если бы кто-то поставил цель воздействовать на людей, то использовал бы бактерии, так как с ними проще работать, в отличие от вирусов, которые, по его словам, сложно культивировать и поддерживать. "На самом деле если синтетические бактерии с заданными свойствами были и существуют, то вирусы - абсолютно иные существа", - уточнил он.