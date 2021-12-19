Молодые люди реже умирают от коронавируса, но страдают от последствий

Молодые люди реже умирают от ковида, но подвержены постковидному синдрому, проблемам с психическим здоровьем и усталости в течение многих месяцев после болезни, заявил руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ) Ханс Клюге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Трое из 10 человек страдают постковидным синдромом, и именно поэтому важно вакцинировать и молодых людей. Потому что молодые не так часто умирают от ковида, но подвержены постковидному синдрому, проблемам с психическим здоровьем и усталости в течение многих месяцев", - сказал он в воскресенье в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

"Вакцины безопасны, они работают и существуют в очень строгих критериях. Моя семья в Сибири привилась "Спутником [V]", и после "Спутника [V]" у них не было никаких побочных реакций, они не заболели COVID-19", - отметил Клюге.