Вирусолог назвал сроки смерти при COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн заявил, что в среднем смерть при коронавирусе наступает через три недели после начала заболевания. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать они начинают приблизительно через три-четыре недели. Если верить публикациям, что высокий уровень заражения был несколько дней назад зарегистрирован в Великобритании, куда проник штамм "омикрон", значит нужно ждать около трех недель, чтобы понять, что с этими людьми происходит. Я думаю, ничего страшного с ними не будет", - заявил вирусолог.

Альтштейн подчеркнул, что существующая на сегодняшний день информация говорит о том, что не стоит ожидать высокой смертности или тяжелого течения коронавируса, связанных со штаммом "омикрон".