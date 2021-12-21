Психиатр о противопоказаниях для вакцинации при расстройствах психики

Главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк рассказал об отсутствии противопоказаний для вакцинации при расстройствах психики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Костюка, никаких противопоказаний нет и быть не может. "Более того, мы обеспечиваем возможность вакцинации пациентов с психическими расстройствами, которые у нас находятся на стационарном лечении. Мы не наблюдали ни одного случая побочных эффектов, в редких случаях имелась локальная болезненность в течение нескольких дней после инъекции", - сказал Костюк.

Психиатр отметил, что пациенты вакцинируются добровольно. Специалисты проводят разъяснения, рассказывают о принципах работы вакцины и важности прививок.