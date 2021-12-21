Иммунолог сравнил экспресс-тесты на COVID-19 с ПЦР

Иммунолог Николай Крючков рассказал интервью радио Sputnik, чем отличается экспресс-тест на коронавирусную инфекцию от ПЦР-теста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он пояснил, что с помощью ПЦР, метода полимеразной цепной реакции, выявляют присутствие в биоматериале рибонуклеиновой кислоты (РНК), а экспресс-тесты позволяют обнаружить фрагменты белка патогена.

Крючков отметил, что результаты экспресс-теста будут получены значительно быстрее, чем метод ПЦР.

Экспресс-тесты удобны в использовании на пунктах пограничного контроля и в других общественных местах, где требуется получить результат быстро, отмечает иммунолог.

"Например, когда нужно обследовать людей, попавших во вспышку инфекционного заболевания на предприятии, где-то в общественном месте. Или в пунктах пограничного контроля, в условиях санитарного кордона на границе, когда человеку важно понимать, нужно ли проходить карантин. Это удобно, чтобы провести ранний скрининг ", - указал Крючков.

По словам Крючкова, преимущество экспресс-теста - в его простоте, ведь человек может пройти его самостоятельно, взяв мазок из носа и горла.

Он подчеркнул, что в случае положительного результата экспресс-теста необходимо пройти еще и ПЦР-тестирование: быстрый анализ на вирусный антиген является лишь первым этапом медобследования, необходимого для диагностики COVID-19. При этом подчеркивается, что самым надежным способом снизить риск заражения коронавирусом по-прежнему является вакцинация.