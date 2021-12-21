Ученые нашли препарат против тяжелой формы COVID-19

Ученые Йельского университета (США) выяснили, что причиной поражения 10-20% легких у пациентов при заражении SARS-CoV-2 является избыточная воспалительная реакция иммунитета. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nature Biotechnology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Благодаря этому открытию специалисты определили препарат для эффективного лечения заболевания, а именно - использование моноклональных антител и стероид дексаметазон. Однако антитела эффективны только на ранних стадиях коронавирусной инфекции.

Ученые ввели коронавирус в носовую полость мышей, у которых впоследствии появились классические симптомы тяжелого COVID-19: повреждение легких, потеря веса и усиленный стойкий воспалительный иммунный ответ. На ранних стадиях инфекции иммунодепрессант дексаметазон приводил к смерти мышей, когда подавлял начальный иммунный ответ, который имел решающее значение для борьбы с вирусом.

При этом на поздних стадиях заболевания препарат помог грызунам, подавив воспалительную реакцию, ставшей причиной повреждения органов. Это открытие поможет разработать новые методы лечения тяжелого течения коронавирусной инфекции.