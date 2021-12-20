Иммунолог назвал три условия для одновременного заражения омикроном и дельтой

Для двойного заражения омикрон-штаммом коронавируса и дельта-штаммом нужно три условия. Их назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для одновременного заражения необходимо значительное распространение двух штаммов, рассказал Крючков. Они могут встречаться как в соотношении 60 на 40 процентов, так и в соотношении 90 на 10 процентов. Специалист привел в пример Великобританию, где скорость распространения омикрон-штамма высокая и число заражений новым вариантом вируса удваивается каждые двое-трое суток.

"Это значит, что срок, в течение которого омикрон по распространенности догоняет дельту, исчисляется считанными днями. Так что с этой точки зрения вероятность двойного заражения будет сколько-нибудь значимой в течение одной-двух недель", - сказал Крючков.

По его словам, также заразиться двумя штаммами можно при ведении активного образа жизни и высоком числе социальных контактов.

Иммунолог считает, что заражение омикрон- и дельта-штаммом происходит в определенный промежуток времени. Он предположил, что наиболее уязвимым после инфицирования одним из вариантов вируса человек является в течение одного-трех дней.

"После проникновения возбудителя болезни организм включает иммунную защиту. И только в течение достаточно короткого периода времени, пока инфекция набирает силу, а иммунитет мобилизует свои механизмы, возможно заражение другим сходным вирусом", - заявил Крючков.