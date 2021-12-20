Кардиолог назвала способы избежать тромбоза легких при COVID-19

Чтобы избежать тромбоза легких при коронавирусе, нужно использовать профилактические меры. Способы борьбы с тромбозом назвала врач-кардиолог Городской поликлиники №52, член Российского кардиологического общества и Европейского общества кардиологов Татьяна Чернушенко, сообщает "Доктор Питер", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам медика, лучшим способом профилактики тромбоза является движение. Помимо этого, нужно пить больше чистой воды - 35 миллилитров на один килограмм веса. Небольшое обезвоживание влияет на функциональные характеристики крови, из-за чего она становится более густой, подчеркнула российский врач.

Чернушенко также призвала отказаться от курения, так как табак оказывает спазмирующее воздействие на кровеносные сосуды - это повышает риск загущения крови.

Кроме того, необходимо работать с факторами риска повышенного тромбообразования, подчеркнула кардиолог. Она объяснила, что при высоком давлении нужно регулярно принимать терапию, а в случае с ожирением нужно бороться с лишним весом. Если у человека есть проблемы с венами - нужно обратиться к врачу, а также избегать переломов и травм, добавила Чернушенко.