Иммунолог назвал группу людей с наиболее легким течением "омикрона"

Омикрон-штамм коронавируса легче всего переносят молодые люди без хронических заболеваний. Такую группу людей с легким течением COVID-19 назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает "Москва 24", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Как и раньше, легче всего выздоравливают молодые и здоровые люди без хронических заболеваний. Когда молодые болеют любыми линиями коронавируса, в том числе и подростки, они переносят все значительно легче, чем взрослые с тяжелыми хроническими заболеваниями либо пожилые люди", - сказал Крючков.

Он объяснил, что так происходит из-за более активного иммунитета у молодых. Помимо этого, наличие заболеваний снижает устойчивость организма к стрессовым воздействиям и вирусам, добавил он. Также у молодых людей постковидный синдром развивается значительно реже.

Крючков считает, что омикрон-штаммом сейчас заболевают молодые люди, так как среди детей и подростков меньше вакцинированных, чем среди пожилых.

"Начальная стадия волны омикрона как раз задействовала в большей степени молодых людей, условно до 40 лет. Поэтому неудивительно, что какое-то время за счет этого он проявляется более мягко", - подытожил специалист.