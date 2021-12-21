Опубликованы фотографии "омикрона"

Центр "Вектор" (РФ) опубликовал фотографии штамма коронавируса "омикрон".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"ГНЦ ВБ "Вектор" опубликовал фотографии штамма коронавируса "омикрон". ГНЦ ВБ "Вектор" в лабораторных условиях заразил культуру клеток Vero E6 штаммом "омикрон" коронавируса для исследования его морфологических характеристик, то есть формы, размера, наличия структур находящихся на поверхности и т. д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае со штаммом "омикрон" необычно то, что вирус собирается медленно и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции. "В целом, состояние клеток при заражении штаммом "омикрон", соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами", - указывается в публикации.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Новый вариант вируса выявлен уже примерно в 80 странах. В РФ, по состоянию на 16 декабря, "омикрон" обнаружен у 25 человек. Отмечается, что большинство из них уже имели иммунитет к коронавирусу, тяжелых случаев заболевания среди них не зафиксировано.